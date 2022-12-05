На деоккупированной части Николаевщины пиротехники ГСЧС изъяли почти 1,5 тысячи боеприпасов, опасность еще остается

По состоянию на 5 декабря пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминировать деоккупированные территории Николаевской области, в том числе населенные пункты Снигиревской территориальной громады.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС.

«Обследовано более 357 га, изъято 1493 разнокалиберных боеприпаса», - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время привлечены пиротехнические расчеты из Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областей и 3-го Специального центра быстрого разминирования ГСЧС Украины (г. Жеребково). Привлечены 14 единиц спецтехники и 37 пиротехников.

«Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области отмечает! Пиротехники ГСЧС делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки привести все территории области в безопасное состояние. Но враг оставил после себя очень много взрывоопасных предметов, поэтому для этого нужно время, особенно там, где велись активные боевые действия. Поэтому риск травмирования боеприпасов остается очень велик. Поэтому будьте осторожны, не посещайте места, где еще не работали специалисты, не пренебрегайте запретом на посещение лесопарковыми массивами, не пытайтесь самовольно ездить по полевым дорогам. оккупанты могли оставить свои «подарки» где угодно, поэтому доверьтесь профессионалам и дождитесь официального разрешения на посещение любого объекта, местности, населенного пункта. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть все последствия российской агрессии без жертв и пострадавших», – отметили в ГУ ГСЧС.

Напомним, как в Снигиревке в подвале многоэтажки на мине подорвался мужчина.