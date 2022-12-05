В Херсонской области оккупанты грабят агропредприятия и вывозят их запасы в рф

В поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию россии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно оккупированной территории Херсонщины.

В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.

Также сообщили, что в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах.