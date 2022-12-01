рф с 2014 года проводила диверсии и взрывала украинские склады боеприпасов, - Forbes

москва вела систематическую диверсионную кампанию против украинских складов оружия. И это привело к уничтожению большого числа запасов 122-мм и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также 122-мм и 300-миллиметровых ракет.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Forbes.

«Готовясь к широкомасштабной атаке против Украины, россия наносила удары по украинским боеприпасам. Диверсанты проникали через линию фронта на востоке и закладывали бомбы на украинских складах», – пишет Forbes.

В новом исследовании Королевского института объединенных служб (RUSI) говорится, что до 2022 года «запасы боеприпасов были истощены из-за регулярных взрывов на украинских арсеналах в результате российских диверсий».

«С 2014 по 2018 год было шесть таких взрывов. Они уничтожили более 210 тысяч тонн боеприпасов, из которых значительная часть приходилась на 152-миллиметровые снаряды и ракеты для РСЗО. Для сравнения, за пять лет войны на Донбассе Вооруженные силы Украины потратили около 70 тысяч тонн боеприпасов в целом», - говорится в отчете RUSI.

Но решить вопрос помогли поставки в Украину западного оружия и боеприпасов.

«Восьмилетняя диверсионная кампания россии против украинских складов оружия почти добилась успеха в том, чтобы заставить артиллерию Киева замолчать. Но все же успеха не было. И теперь кризис, кажется, прошел. Более того, теперь у россиян заканчиваются боеприпасы», – пишет Forbes.

Издание признает, что оборонная промышленность россии значительно больше, чем украинская. Однако она довольно хрупкая из-за отсутствия модернизации. Кроме того, ее работу подрывает коррупция. Из-за дефицита боеприпасов кремль начал использовать белорусские запасы, а также пытается купить оружие у КНДР и Ирана.