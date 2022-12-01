«Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет», - Зеленский о Будапештском меморандуме и рф

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если россия нарушила Будапештский меморандум, то может нарушить и будущий мирный договор.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Кстати, сегодняшней ракетной атакой россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и сегодняшние вопросы о россии. Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать россии хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новую войну. Потому и необходимо принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому, – сказал Зеленский.