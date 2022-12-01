ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В МИД рф заявили, что оккупанты не будут покидать Запорожскую АЭС

Уже 286-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 5 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 декабря.

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2:40 россия не отдаст контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности.

Об этом заявила пресс-атташе МИД рф мария захарова, пишет “Зеркало недели”.

- Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то «третьей стороне» не может быть и речи, - сказала она.

Похоже, в кремле решили пожертвовать переговорами о запуске аммиакопровода Одесса – Тольятти, что жизненно необходимо для российского рынка азотных удобрений, который непосредственно связан с использованием в производстве аммиака, содержащего азот.

В последнее время москва также была готова на "жест доброй воли" по выходу с территории ЗАЭС, в обмен на гарантии беспрепятственного транзита нефти и газа по территории Украины.

2:34 Украинские воины осматривают обломки российского Су-24М под Бахмутом.

2:32 россия применила в Украине ракеты, сделанные в 4 квартале 2022 года. Последние восемь цифр производственного кода ракеты начинаются с "34210". Отметка "42" указывает на то, что она была сделана в четвертом квартале (4) 2022г. (2). На фото остатки ракеты Х-101, обнаруженные в Киеве после массированной ракетной атаки 23 ноября 2022 года.