В ВСУ предупредили, что рф может сегодня повторно атаковать Украину ракетами

Во вторник, 6 декабря, возможны новые ракетные удары по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

- Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (6 декабря, День ВСУ, - ПН). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили, - сказал он в эфире телемарафона.

В то же время, по словам спикера ОК «ЮГ» Натальи Гуменюк, в Черном море на дежурстве находится 15 вражеских кораблей.

- На дежурстве оставлен один надводный и один подводный ракетоносители, это минимум 12 ракет типа «Калибр» снаряжены и готовы к применению, - отметила Гуменюк.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, россия выпустила по Украине более 70 ракет, более 60 из них были сбиты.