На Николаевщине оккупанты обстреливали две громады

В Николаевской области 5 декабря под вражеским огнем находились две громады.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«5 декабря, с 11:05 и с 13:12 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера, 5 декабря, ориентировочно с 14:30 произошел ракетный обстрел Ольшанской громады, в результате которого повреждено административное здание, жилые и хозяйственные здания. Пострадавших нет», – сообщил Ким.

Кроме того, по информации воздушного командования «Юг», 5 декабря, по югу враг направил крылатые ракеты типа Х-22, Х-555, Х-59, выпущенные из самолетов Ту-22м3, Ту-95мс и Су-35. Надводные и подводные ракетоносители нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр» с акватории Черного моря. Воинами воздушного командования «Юг» было 15 крылатых ракет: семь ракет над Николаевщиной, восемь – над Одесчиной.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.