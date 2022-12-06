В Николаеве под суд отдали еще троих поклонников «русского мира»

Трех жителей Николаева будут судить по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, в том числе совершенного повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что две женщины в возрасте 32-х и 50-ти лет и 38-летний мужчина с марта по май 2022 года в личных переписках через социальные сети Telegram и Instagram оправдывали и отрицали вооруженную агрессию рф против Украины, прославляли и оправдывали действия представителей оккупационных сил россии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

Досудебное расследование проводилось следователями следственного отдела Службы безопасности Украины в области.

Напомним, как СБУ задержала «завхоз» оккупационной администрации Снигиревского района.