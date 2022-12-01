Зеленский и Залужный поздравили военнослужащих с Днем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

«Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, а это дает сильнейшую мотивацию из возможных. Сражаются за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Отстаивают правду, а поэтому и будущее Украины. Гордимся, восхищаемся, спасибо. Каждому и каждому! С большим уважением – Президент Украины. Слава ВСУ! Слава Украине!" – написал Президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что верит в украинское войско и в Победу нашего государства.

«Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу», – отметил он.

Залужный поздравил всех с Днем Вооруженных Сил Украины.