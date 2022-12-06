Из-за российских ракетных обстрелов до сих пор задерживаются 15 поездов

В результате обстрелов российской армией 5 декабря объектов украинской инфраструктуры до сих пор задерживаются 15 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

«Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на пол часа, а наибольшую задержку имеют: №191/192 Одесса — Краматорск (+3 ч 59 мин); №91/92 Одесса — Харьков (+3 ч 59 мин); №101/102 Херсон — Киев (+1 ч 50 мин); №25/26 Одесса — Рахов (+1 час 02 мин)», – говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев), организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой «Крепости несокрушимости».