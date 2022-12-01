«Х*й с ним, мы выберемся отсюда. Пацаны отсюда уходят каждый день»: Оккупант рассказал о массовом дезертирстве «мобиков»

Мобилизированный российский оккупант в Донецкой области рассказывает матери о массовом дезертирстве и своем желании бежать.

Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Уходят люди, уходят, уходят, – говорит оккупант.

– Как уходят? Убегают что ли?

– Да так – убегают. А как, бл*дь, льет пять дней – под дождем, не спавши,

– Это дезертирство! Смотрите, бл*дь, а то убегите! – кричит женщина.

– В декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Ты просто не представляешь: мы в болоте живем, у нас все течет, у нас ни поспать, ни пожрать, еб*ть!

– А командир вашей бригады с вами?

– Командира своего нового мы не видели. У нас поменялся командир. Как нам сказали: нас просто отсюда не выпустят.

– А чего: А как это просто не выпустят?

– Да потому что они боятся этот еб*ный сраный полк, соски эти, они боятся, что прокуратура, потому что здесь снабжения никакого нету, здесь ни еды…

– Ну понятно…

–Мы собрались с липецкими пацанами, х*й с ним, мы выберемся отсюда. Пацаны отсюда уходят каждый день, каждый день просто.

– А куда они вообще уходят? Как они уходят? Там же вокруг хохлы.

– Ну как «вокруг», бл*дь. Хохлы вот передо мною стоят сейчас. […] А уходят они, бл*дь, в тыл. И уходят через границы. Я долбо*б еб*ный! И все мы долбо*бы еб*ные, кто паспорта домой отправили. Если бы мы паспорта не отправили, мы бы съ*бались бы очень просто отсюда, бл*дь.