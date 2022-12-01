В Киеве объявили подозрение еще одному стороннику кафиров – СМИ сообщают, что разоблачили отца адвоката российских агентов

В Киеве разоблачили мужчину, который публично поддержал действия страны-агрессора.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Поклонником «русского мира» оказался 67-летний житель столицы, уроженец Сумской области.

Согласно материалам следствия, подозреваемый после начала полномасштабного вторжения вооруженных сил рф в Украину поддержал действия страны-агрессора.

В частности, мужчина неоднократно размещал на своей странице в социальной сети антиукраинские публикации, оправдывающие и признающие правомерной вооруженную агрессию России против Украины, а также действия российской армии на временно оккупированных территориях нашего государства.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пророссийские агитационные буклеты с запрещенной символикой, георгиевские ленты, российские рубли и т.д.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

УП сообщает, что разоблаченный коллаборант – отец экс-адвоката Валентина Рыбина, в свое время защищавший обвиняемых по делам Евромайдана, российских пленных, коллаборантов и пророссийских деятелей. В том числе в Николаеве он защищал гражданина рф Евгения Мефедова, которого с одесситом Сергеем Долженковым обвиняют в антигосударственных пророссийских акциях в 2014 году. Впоследствии Мефедова обменяли на пленников кремля.

В конце марта 2022 года Валентин Рыбин покинул Украину, уехав в Испанию, пользуясь таким правом, как отец трех малолетних детей.

1 апреля ему по почте сообщили о подозрении в подготовке, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В сентябре квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Тернопольской области лишила Валентина Рыбина права заниматься адвокатской деятельностью.