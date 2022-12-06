The NYT: Одну из атак беспилотников по военным аэродромам рф корректировали украинские спецназовцы, которые находились рядом с объектом

Одну из атак беспилотниками по войскам аэродромов в россии 5 декабря корректировали украинские спецназовцы, которые находились рядом с объектом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Как утверждает источник NYT, Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы – аэродромы «Энгельс» и «Дягилево».

Беспилотники якобы были запущены с украинской территории, и по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью спецназа вблизи базы, который помог направить беспилотники по цели, как утверждает источник.

Как известно, утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.

Ближе к вечеру министерство обороны россии официально прокомментировало взрывы, обвинив в них Украину. Также сообщалось, что самолеты не пострадали. Однако в сети были опубликованы фото, свидетельствовавшие о том, что минимум один самолеа был серьезно поврежден в результате атаки по аэродрому возле Рязани.

А на новых снимках аэродрома «Энгельс», опубликованных 6 декабря, можно рассмотреть следы противопожарной пены возле одного из Ту-95. Это может свидетельствовать о том, что повреждения были и было возгорание, или его угроза.