Украина провела очередной обмен военнопленными, домой вернулись 60 украинских воинов

Во вторник, 6 декабря, состоялся очередной успешный обмен пленными, в рамках которого из российского плена вернулись 60 украинских воинов.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья. А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем «списке 60» их 34, в том числе 14 – из «Азовстали». Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке», - написал Ермак.