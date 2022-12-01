Украина провела очередной обмен военнопленными, домой вернулись 60 украинских воинов

Во вторник, 6 декабря, состоялся очередной успешный обмен пленными, в рамках которого из российского плена вернулись 60 украинских воинов.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
«В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья. А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем «списке 60» их 34, в том числе 14 – из «Азовстали». Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке», - написал Ермак.
По информации Преступности.НЕТ, среди освобожденных 18 морпехов, а также подполковник Госпогранслужбы Украины Станислав Керод.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец записал на видео российских солдат, которых отдала Украина.
«Все они получали нормальное питание, медицинскую помощь, к ним не было жестокого обращения. На фото и видео можете увидеть, что у россиян нормальное физическое состояние, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций!» - отметил Лубинец.
В Координационном штабе уточнили, что самому старшему из освобожденных Защитников — 58 лет, самому молодому — 21 год.