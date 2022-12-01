Экс-главарь боевиков «ДНР» Гиркин заявил, что не смог повоевать против Украины, поэтому вернулся в Москву

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что с 5 декабря находится в Москве, так как ему не удалось официально в составе полка отправиться на войну в Украину.

Он разместил пост и фото на своей странице запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

15 октября сообщалось, что Стрелков якобы вернется добровольцем в Украину. Тогда в украинском ГУР сообщали, что гарантируют выплату $100 тысяч за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.

«Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими „боевиками“) не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому».

По его словам, он долгое время исполнял обязанности начальника штаба при одном из формирующихся батальонов, однако позже выяснил, что не числится в личном составе неназванного подразделения и «в штатах N-ского полка». Стрелков также написал, что все это время незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения «спецоперации» и в прифронтовую зону. Он добавил, что находился в районе города Сватово.

«Если бы в указанных поездках со мной что-либо случилось — то... надо объяснять, что это было бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина» или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности», - добавил экс-главарь боевиков.

Напомним, в ноябре Международный суд (Гаага) в ходе оглашения приговора по делу о крушении самолета рейса MH17 отметил, что ракета была запущена со стороны оккупированного пророссийскими боевиками села Первомайское.

Также суд признал, что обвинения против Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Суд считает, что пусковая установка «Бук», из которой сбили самолет, была ввезена из россии по заявлению Дубинского.

Гиркина, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному заключению. Четвертый подозреваемый Олег Пулатов был оправдан.