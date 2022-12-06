Очередная полноценная волна мобилизации в россии запланирована на январь, – Буданов

В россии мероприятия по мобилизации населения на войну против Украны не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что заявление о завершении мобилизации в россии не соответствуют действительности.

- Еще с первого числа массово поприходили повестки на приход в военкомат, – сказал он.

Начальник ГУР пояснил, что во второй половине декабря в России не будут массово призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

- С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации, – заявил Буданов.

Как известно, в рф создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов.