В «Укрэнерго» рассказали, когда стабилизируют ситуацию в энергосистеме, которая усугубилась после ракетного удара 5 декабря

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки. Самая сложная ситуация со светом остается в Киевской и Одесской областях.

Об этом информирует пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры: больниц, котельных, водоканалов.

«На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений», — информируют в Укрэнерго.