Возле Херсона в здании суда нашли еще одну пыточную оккупантов и списки более сотни жертв

Прокуратуры совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры админздания суда в одной из громад близ Херсона. Во время оккупации там дислоцировались военнослужащие рф.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, представители страны-агрессора захватили здание райсуда и использовали его в качестве штаба. По предварительной информации, в камерах содержания подсудимых оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли ряд доказательств. Среди них списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление.

Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий представителей страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (частью 1 статьи 438 УК Украины).

Работа по установлению мест расположения застенков и незаконных мест содержания людей продолжается.

Напомним, что оккупанты в Херсоне держали в застенке даже детей : кого-то ради выкупа, а кого-то, чтобы давить на родителей.