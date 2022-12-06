Ракетный обстрел Украины 5 декабря обошелся россиянам почти в полмиллиарда долларов, – Forbes

Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых составляет приблизительно 400–500 миллионов долларов.

Расчет стоимость провел журнал Forbes.

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет: 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одну авиационную крылатую ракету Х-31П.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов США, Х-555 – 4 миллиона долларов, «Калибр» – 6,5 миллиона долларов, Х-22 – 1 миллион, Х-59 – 0,5 миллиона, Х-31П – 0,5 миллиона.

Общая стоимость всех выпущенных ракет – 400–500 миллионов долларов США.

Как известно, 5 декабря россия нанесла восьмой массированный удар по энергетическим объектам Украины. В общей сложности было выпущено более 70 ракет, из которых сбито более 60, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной после очередных массовых обстрелов со стороны рф.