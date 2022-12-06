Еще два посольства Украины получили опасные посылки, - Кулеба

Посольство Украины в Дании также получило опасный пакет вслед за украинским диппредставительством в Румынии.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает «ЕП».

«Есть новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились посольства в Румынии и Дании», - сказал Кулеба.

Министр обратился к отправителям посылок, подчеркнув, что желаемого результата добиться не получится.

«Всех, кто продолжает присылать эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь Могу повторить для всех врагов украинской дипломатии - вам не удастся запугать или остановить нас», - добавил министр.

Напомним, как ранее посольства Украины в нескольких странах получили окровавленные свертки с глазами животных. Позже полиция Испании изъяли еще три конверта, адресованных посольствам Украины, с аналогичным содержимым.