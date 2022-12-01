российское минобороны признало удары по аэропортам с бомбардировщиками

Министерство обороны рф официально прокомментировало взрывы на российских аэродромах в Энгельсе и Рязани. Там заявили, что удары нанес «киевский режим».

Об этом говорится в уведомлении российского министерства.

В заявлении говорится, что «киевским режимом, с целью выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области».

Россияне заявили, что российское ПВО «перехватило украинские беспилотники». И в результате падения и взрыва «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

«Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им предоставлена вся необходимая медицинская помощь», — добавили в миноробоны рф.

Там также заявили, что, несмотря на эту атаку, сегодня около 15.00 россияне нанесли по Украине массированный удар высокоточным оружием.

«Цели достигнуты. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — отчитались россияне.

В ВСУ, комментируя взрывы в Энгельсе и Рязани, заявили, что «как бы враг ни хотел — мы еще ничего не начинали». Также Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии Общественному отметил, что все происходящее на территории государства-агрессора — «это ответственность государства-агрессора».

Указанные аэродромы находятся на расстоянии около 600 и 750 км от границы Украины.