США не поощряют Украину к ударам по территории рф и не дают ей такого вооружения, – Госдеп

Соединенные Штаты не предоставляли Украине вооружения, позволяющего осуществлять удары по территории россии, а также не поощряло Киев прибегать к таким действиям.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя взрывы на российских авиабазах в течение последних дней.

Он отметил, что ни одна из сторон официально не взяла на себя ответственности за взрывы, которые произошли на территории россии за последние дни.

«С начала, и еще даже до, незаконного, вероломного вторжения Рроссии в Украину 24 февраля США предоставляли Украине именно то, в чем они нуждаются для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс уточнил, что США не предоставляли Украине оружие, которое может использоваться для ударов по территории внутри россии, а «четко заявляли, что речь идет о поставках оборонного вооружения».

«Как ранее говорил президент, мы не предоставляем Украине средств для ударов за пределами ее границ, мы не поощряем Украину к ударам за пределами ее границ. Мы делаем все, что делает и мир, для поддержки Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», – подытожил он.

Напомним, в понедельник российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягилево под Рязанью. Самолеты на этих базах участвуют в ядерном сдерживании россии, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Пораженные авиабазы расположены гораздо глубже на территории россии, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс расположен более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Россия обвинила в ударах Украину и официально сообщила о незначительных повреждениях двух самолетов и гибели трех российских военнослужащих. Украина не подтверждала причастность к взрывам.