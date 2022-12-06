В Украине погибли более 6700 гражданских, - обновлены данные ООН

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину по состоянию на 4 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 17 181 жертву среди гражданского населения, из них - 6 702 погибших и 10 479 раненых.

Как передает Укринформ со ссылкой на сообщение УВКПЧ, больше всего пострадали жители Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что причиной смертей и ранения явилось преимущественно применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

УВКПЧ отмечает, что фактические цифры относительно жертв значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с опозданием.