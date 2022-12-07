В Херсоне врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы их не вывезли в россию оккупанты, – AP

Во время длительной оккупации Херсона военные преступники страны-агрессора россии совершали там страшные зверства. Среди прочего они вывозили людей – и взрослых, и детей на территорию государства-террориста. Поэтому местные врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы маленькие украинцы остались в родной стране.

Об этом пише Associated Press. Отмечается, что планы по поводу спасения младенцев начались буквально через несколько часов после вторжения.

Медперсонал детской областной больницы в Херсоне фальсифицировал медицинские карты детей-сирот, чтобы создать впечатление, будто они очень сильно больны и не могут транспортироваться.

«Мы сознательно написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что (оккупанты) узнают, но мы решили, что спасем детей любой ценой», – сказала заведующая отделением реанимации доктор Ольга Пилярская.

Так, херсонские медики придумали страшные диагнозы для 11 брошенных младенцев, находящихся на их попечении. Это было сделано для того, чтобы не отдавать младенцев в детский дом, где, малыши должны были получить российские документы и быть отправлены в рф.

«У одного ребенка было «легочное кровотечение», у другого «неконтролируемые судороги», а третьему потребовалась «искусственная вентиляция легких», – рассказала Пилярская о поддельных записях.

Детей в Херсоне пытались спасти не только медики. В селе Степановка директор центра социально-психологической реабилитации Владимир Сагайдак также подделывал документы, чтобы уберечь от оккупантов 52 осиротевших и уязвимых детей. Он поместил некоторых детей с семью своими сотрудниками, других отвез к дальним родственникам, а некоторые из старших остались с ним.

«Казалось, что если я не буду прятать своих детей, их у меня просто заберут», – сказал он, вспомнив, что перемещать детей было непросто.

После того как в марте россия оккупировала Херсон и большую часть региона, оккупанты начали разделять сирот на контрольно-пропускных пунктах. Но Сагайдак все время придумывал новые способы перевозки. В одном случае он подделал записи о том, что группа детей лечилась в больнице, и их тетя забрала их, чтобы воссоединиться с их матерью, которая была на девятом месяце беременности.

Однако и при таких усилиях не всем детям повезло. Из детского дома в Херсоне, куда больница должна была отправить 11 младенцев, около 50 детей были эвакуированы в октябре и предположительно вывезены в аннексированный РФ Крым.

«Приехал автобус с надписью Z, и их увезли», – рассказали очевидцы.

Спрятать детей в церкви пытались и волонтеры. Но через несколько месяцев оккупанты нашли их, вернули в детский дом, а затем эвакуировали.

Издание отмечает, что официальные лица без согласия депортировали украинских детей в россию или на территории, удерживаемые рф, лгали им, что они не нужны их родителям, используя для пропаганды: детям давали российские семьи и гражданство.

Спецслужбы разыскивают перевезенных детей, но до сих пор не знают, что с ними стало.

Также отмечается, что как минимум 1000 детей были украдены российскими оккупантами из школ и детских домов Херсонской области.