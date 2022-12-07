Черногория подписала декларацию о евроатлантической интеграции Украины

Президент Владимир Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем. Лидеры подписали Совместную декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Черногорией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский проинформировал собеседника о сегодняшних воздушных атаках РФ на территорию Украины, в который раз подтвердили, что российское военно-политическое руководство не намерено прекращать свои агрессивные действия.

Президент призвал парламент Черногории присоединиться к парламентам других стран по вопросу признания рф страной-спонсоркой терроризма.

В то же время глава государства выразил благодарность Черногории за твердую политическую поддержку и весомую практическую помощь, оказываемую нашей стране. Он высоко оценил последовательное присоединение Черногории ко всем санкционным пакетам, принятым Европейским Союзом против рф.

В свою очередь Абазович заверил, что Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны Черногории.

«Вы защищаете не только собственную территориальную целостность и суверенитет – вы защищаете универсальные ценности: право людей выбирать свое будущее, будущее своей страны. Мы готовы в полной мере работать по санкциям, мы оказываем помощь беженцам, а также финансовую, военную помощь», – отметил он.

Собеседники обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Черногории как стран – кандидатов на поступление. Президент и премьер-министр высказались за необходимость практического взаимодействия в контексте подготовки Украины к следующему этапу – началу предвступительных переговоров.

Отдельное внимание во время разговора было уделено реализации Украиной стратегии евроатлантической интеграции. Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает последовательную реализацию стратегического курса на евроатлантическую интеграцию и рассчитывает на использование важного опыта Черногории, уже прошедшего свой путь к членству в Альянсе.

Абазович отметил, что Черногория поддерживает политику открытых дверей Альянса и, соответственно, перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО.

По результатам переговоров лидеры подписали Совместную декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Черногорией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Дритан Абазович пригласил Зеленского посетить с визитом Подгорицу после победы Украины.

Впоследствии Абазович заметил в Twitter, что в Украине защищают цивилизацию, решившую жить в свободе и демократии.