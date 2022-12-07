В россии подтвердили, что ведут переговоры с МАГАТЭ по созданию «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС

В министерстве иностранных дел россии подтвердили, что ведут переговоры с МАГАТЭ по созданию «зоны безопасности» вокруг Запорожской атомной электростанции. Но о сроках пока ничего не говорят.

Об этом говорится на сайте МИД россии.

В то же время, там уверяют, что не планируют передавать станцию под контроль какой-либо другой стороне.

«Ни одного вывода ЗАЭС из-под российского контроля или передачи контроля над ней какой-то «третьей стороне» не может быть речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется россией», — заявила представитель российского МИД мария захарова.

Она также подчеркнула, что пока рано говорить о сроках достижения какого-либо соглашения.

В то же время, спикер украинского президента Сергей Никифоров отметил, что позиция Украины остается неизменной — ЗАЭС должна принадлежать Украине.

«Станция должна быть под контролем Украины, и она должна быть полностью демилитаризирована. Это то, из чего мы исходим», – объяснил он.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции . Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет , в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена , а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции .

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.

В конце сентября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.