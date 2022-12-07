Взрывы на авиабазах в россии могут свидетельствовать о тактической изобретательности Украины, - The Guardian

Очевидные доказательства говорят о новом и неожиданном вооружении, которое было применено утром в понедельник, 5 декабря, когда произошли загадочные взрывы на двух российских авиабазах. Каждая из них находится очень далеко от фронта.

Видео из российских социальных сетей подтверждают, что на авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области прогремел взрыв. Еще один из случившегося в Дягилеве неподалеку Рязани, всего в 250 километрах от Москвы и Кремля, пишет в своей статье международный обозреватель The Guardian и писатель Люк Гардинг.

Государственные СМИ россии сообщили, что в результате взрывов три человека погибли, а еще пятеро были ранены, когда вспыхнул грузовик с горючим. По меньшей мере, два самолета были повреждены. Точная причина взрывов до сих пор не известна. Но, похоже, Украина нашла способ нанести удар по российским Ту-95 и Ту-22М. С октября Кремль использовал эти стратегические бомбардировщики, чтобы уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру кусок за куском, лишая миллионы людей тепла и электроэнергии во время зимы.

Существуют предположения, что Киев разработал ударный беспилотник с удивительным запасом хода на уровне тысячи километров. В прошлом месяце украинский военный сказал, что это оружие уже применялось против российской армии. Если это правда, тогда большая часть европейской россии теперь в радиусе досягаемости. В течение года Москва пользовалась асимметричным преимуществом, обладая способностью запускать крылатые ракеты с безопасного расстояния на территории России. Но теперь это преимущество может оказаться под угрозой», — объясняет автор.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал украинскую военную тактику «по сути оппортунистической». Россия же продолжает вести полномасштабную и «целенаправленную» атаку с целью захватить Бахмут, несмотря на большие потери среди российских солдат и техники.

Большинство военных экспертов ожидают, что линия фронта будет в основном статичной в течение следующих нескольких месяцев после зрелищных контратак Украины в течение осени. Киев вернул контроль над Харьковской областью и городом Херсон. Загороднюк допускает, что новые наступательные операции могут состояться еще до весны.

«Партизанский рейд в понедельник стал демонстрацией украинской тактической затейливости в ожесточенной битве против России. А также способности Киева удивлять. В конце октября Украина застала Москву врасплох, когда утром запустила воздушные и морские беспилотники для атаки по порту в Севастополе, где базируется оккупационный Черноморский флот России. Несколько российских фрегатов были выведены из строя, включая флагмана «Адмирал Макаров»», — говорится в статье.

Военно-морские аналитики уверены, что Украина разработала смертоносные морские беспилотники. Они состоят из деталей водного скутера и камеры с дистанционным управлением, а также несут на борту взрывчатку. Беспилотники также могли сыграть немаловажную роль в успешной украинской атаке против российской авиабазы в городке Саки в Крыму. Тогда девять российских самолетов были уничтожены.

«Киев не всегда рассказывает союзникам о своих планах перед проведением некоторых рискованных военных операций, говорят западные чиновники. Они убеждены, что украинцы умышленно избегают раскрытия планов по атакам, потому что Запад может попытаться их отказать от их воплощения. Ведь раньше украинская сторона оказывалась под давлением требований отказаться от определенных ударов», — пишет автор, добавляя, что атаки в глубине российской территории это особенно чувствительный вопрос.

Администрация Джо Байдена дала понять, что не желает вступать в прямой военный конфликт с россией и боится ядерной эскалации. Кремль утверждает, что он уже сражается с США и Западом. А Украина считает «марионеткой» под американским управлением. Белый дом передал Киеву военную помощь почти на 20 млрд. долларов, но при этом отказал в поставках дальнобойных боеприпасов, чтобы Киев не мог наносить удары непосредственно по России. Но правительство Владимира Зеленского использует свои технологии для таких спецопераций.

Автор считает, что среди таких был и взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный Крым с территорией России. Также он напоминает, что в апреле украинские силы потопили крейсер "Москва" с помощью двух ракет "Нептун" собственного производства. Оба случая были ударом по престижу россии. Но можно ждать новых сюрпризов.