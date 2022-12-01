ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ночью сбили 14 дронов-камикадзе

Уже 287 день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 7 декабря.

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07:45 За минувшие сутки воины ВСУ сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА Орлан-10 и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

07:15 Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района, сообщил глава ОВА Александр Старух.

В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушка 15 лет.

В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Люди, к счастью, остались целыми.

«Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА», – добавил Старух.

07:08 Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и «Ураганами», сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

«Круто поработали военные воздушного командования «Восток». Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно это были «Shahed-136», - написал Резниченко.

Также, по его словам, Никопольский район пережил еще одну тяжелую ночь террора.

«Россияне 7 раз ударили из «Ураганов» и тяжелой артиллерии по двум общинам – Марганецкой и Никопольской. Люди не повреждены. Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж», - добавил глава ОВА.

02:50 Поздним вечером во вторник, 6 декабря, россия атаковала ряд регионов Украины. В частности, серию взрывов слышали в Днепре и Запорожье. Сообщается о работе ПВО.

Атаку на Днепропетровскую область в Telegram-канале подтвердил председатель областного совета Николай Лукашук:

«Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные " байкеры" будут припаркованы. Сохраняем спокойствие. И информационную тишину».

Предварительно для новой атаки россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed после длительного перерыва.

В сети пишут, что движение иранских дронов зафиксировали в небе над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.

Около 23:05 в Днепре прогремели новые взрывы. До этого сообщалось, что над регионом сбили 5 дронов-камикадзе.

По состоянию на 22.40 воздушная тревога была объявлена в пяти областях - Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской.

01:15 Российские оккупанты с начала полномасштабной войны обстреливают гражданские объекты, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Всего в результате вражеских атак погибли 5 энергетиков. Все они находились на рабочих местах. Об этом в интервью для « Радио НВ» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что за время полномасштабной войны в результате российских обстрелов погибли 5 его коллег, находившихся на рабочих местах.

«В частности, и во время этих массированных ракетных ударов. Вчера (5 декабря – 24 канал) у нас тоже пострадал сотрудник. К счастью, он – жив. Он получил ранения, когда был на одном из объектов и направлялся как раз в хранилище», – рассказал председатель правления Укрэнерго.

Он добавил, что сейчас, как оказалось, профессия энергетика очень опасна.

00:15 Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об уточненных потерях российских кафиров в Запорожской области 4 декабря, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.