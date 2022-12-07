«Наши дома!»: Еще 16 николаевских морпехов вернулись из российского плена

16 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вернулись из российского плена в результате состоявшегося 6 декабря обмена военнопленными.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.
«Наши дома! В боевой семье 36-й ОБрМП двойной праздник! В День Вооруженных Сил Украины из российского плена вернулись 60 украинских воинов, среди которых 16 морских пехотинцев оборонявшие Мариуполь бригады, а часть из них – «Азовсталь». Поздравляем вас, братья, на свободной земле Независимой Украины!» – сообщили в бригаде.
«Наши ребята прошли ад и их ждет лечение и реабилитация. Но, уверены, что уж очень скоро вы восстановите свои силы. Радуемся вместе с семьями и близкими наших собратьев. Искренне благодарны всем, кто продолжает вытаскивать ребят из российских тюрем и лагерей. Ждем возвращения всех наших собратьев и посестер. Помним о каждом. Отомстим!» – добавили в 36-й ОБрМП.