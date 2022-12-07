«Наши дома!»: Еще 16 николаевских морпехов вернулись из российского плена

16 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вернулись из российского плена в результате состоявшегося 6 декабря обмена военнопленными.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Наши дома! В боевой семье 36-й ОБрМП двойной праздник! В День Вооруженных Сил Украины из российского плена вернулись 60 украинских воинов, среди которых 16 морских пехотинцев оборонявшие Мариуполь бригады, а часть из них – «Азовсталь». Поздравляем вас, братья, на свободной земле Независимой Украины!» – сообщили в бригаде.