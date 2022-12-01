«Это шаг отчаяния», - Ким считает, что россияне выпустили ночью на Украину Shahed, потому что не добились результата массированным ракетным обстрелом

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что обстрел оккупантами Украины минувшей ночью из иранских дронов-камикадзе «Шахид» свидетельствует о том, что россияне находятся в состоянии отчаяния, ведь у них нет никаких побед на поле боя.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Как известно, в ночь с 6 на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину 14 «дронами-камикадзе Shahed-136/131» и 3 БПЛА (ОТР), однако подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все беспилотники.

— У нас их не было (обстрелов «Шахидами», - ПН). Я считаю, что это у них шаг отчаяния, потому что они не добились результата массированным ракетным обстрелом, высокостоимыми ракетами и направили дроны, чтобы хоть что-то сделать. Но наши ВСУ в свой праздник были на дежурстве и все дроны сбили. Что касается Николаевщины, то они обстреливают акваторию, какие-нибудь острова, но без жертв и разрушений. Мы к этому даже привыкли, – заметил глава Николаевской ОВА.

Напомним, ракетный обстрел Украины 5 декабря стоил россиянам почти полмиллиарда долларов. Это восьмой массированный удар по энергетическим объектам Украины. В общей сложности было выпущено более 70 ракет, из которых сбито более 60 ракет.