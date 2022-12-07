В НАТО не видят условий для переговоров Украины и рф: «россия пытается заморозить войну, чтоб перегруппироваться»

Пока нет условий для мирного урегулирования войны россии против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Financial Times, обнародованном 7 декабря.

«Россия не показала никаких признаков заинтересованности в переговорах, которые уважали суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал он, общаясь с журналистами на организованном FT событии Global Boardroom в среду.

Глава Альянса напомнил, что именно Украина должна решать, когда следует начинать переговоры. В то же время, он предостерег, что москва пытается добиться «перерыва» в боях, чтобы подготовиться к новой атаке.

«Сейчас мы видим, что россия действительно пытается как бы заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы иметь возможность перегруппироваться, отремонтировать технику и восстановить силы и попытаться осуществить большее наступление весной», – сказал генеральный секретарь.

Следовательно, он повторил свой призыв к западным партнерам продолжать поддерживать Украину, добавив, что сейчас украинская армия имеет инициативу.

«Парадокс в том, что чем больше мы хотим мирного, дипломатического решения, которое обеспечит победу Украины, тем срочнее мы должны оказывать Украине военную поддержку», – рассуждает Столтенберг.

Напомним, dице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все 30 стран-членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в Альянс.