Священника УПЦ, который «сливал» позиции ВСУ в Северодонецке, приговорили к 12 годам тюрьмы

К 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который «сливал» позиции ВСУ в Северодонецке.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Находясь на временно оккупированной территории востока Украины, он сдавал рашистам местонахождение участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

По предварительным данным, именно по его наводке оккупанты похитили двух украинских патриотов.

Пока фигурант скрывается от правосудия на захваченной части востока Украины.

Его противоправные действия расследует Служба безопасности в рамках уголовного производства по статьи 111 (государственная измена).

Также сотрудники СБУ собрали доказательства вины еще двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации сил обороны на Луганском направлении и «сдавали» рашистам участников АТО.

Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске. Он передавал оккупантам информацию о боевых позициях украинских войск на территории города, а также в районе Северодонецка.

В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ. Также он «сообщал» агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам.

Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, клирика привлек к сотрудничеству представитель российской оккупационной армии во время поездки в РФ в 2014 году. С этого времени на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок «ЛНР».

После начала полномасштабного вторжения настоятель храма собирал и передавал данные о подразделениях ВСУ. Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия по безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.