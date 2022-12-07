В Одессе СБУ задержала агента спецслужб рф, который искал «Нептуны» и наводил ракетные обстрелы

СБУ задержала агента спецслужб рф во время контрдиверсионных мероприятий в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории города. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов Нептун. Кроме того, вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеского обстрела.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений. По данным следствия, задержан местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы рф и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Злоумышленник контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Также передавал им информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и подробным описанием местности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон и ноутбук с перепиской с оккупантами.