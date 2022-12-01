путин назвал оккупацию украинских территорий «значительным результатом» для россии

Президент россии владимир путин признал, что захват новых территорий является для рф значительным результатом войны в Украине.

Об этом пишет "Украинская правда".

- Конечно, это длительный процесс, возможно, но появление новых территорий – значительный результат для россии, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю, а самое главное – люди, которые там живут, они теперь с нами, а это миллионы людей, это самый главный результат, – сказал путин.

При этом он признал, что идет война, хотя в россии ее называют спецоперация. Также российский президент продолжает утверждать, что "единственным подлинным гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть россия".