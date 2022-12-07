В Херсонской области погиб начальник черкасской полиции и трое его подчиненных – они подорвались на минах

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко .

Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь.

Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Пирожок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине. Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность декупированной части Херсонщины.

Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скучаем вместе с вами”, - написал Клименко.