ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Германия передала Украине партию бронетранспортеров Dingo

Уже 288-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 декабря, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 8 декабря.
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5:29 Германия передала Украине 20 бронетранспортеров Dingo и 2 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Об этом сообщает УНИАН. Также ожидается поставка:
◾️18 колёсных гаубиц RCH 155;
◾️80 пикапов;
◾️90 датчиков защиты от дронов и глушителей;
◾️2 ангарных палаток;
◾️7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
5:02 Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами.
4:45 Президент Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв в результате обстрела оккупантами города Курахово в Донецкой области возросло до 10 человек.