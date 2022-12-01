ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Германия передала Украине партию бронетранспортеров Dingo

Уже 288-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 декабря.

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5:29 Германия передала Украине 20 бронетранспортеров Dingo и 2 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Об этом сообщает УНИАН. Также ожидается поставка:

◾️18 колёсных гаубиц RCH 155;

◾️80 пикапов;

◾️90 датчиков защиты от дронов и глушителей;

◾️2 ангарных палаток;

◾️7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

5:02 Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами.

4:45 Президент Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв в результате обстрела оккупантами города Курахово в Донецкой области возросло до 10 человек.