Ночью оккупанты ударили ракетами по транспортной базе в Николаеве

В ночь со среды на четверг, 7 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по транспортной базе, расположенный в городе Николаеве.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

В результате обстрела горели автобусы. Информации о жертвах нет. На месте работают ГСЧС.

В Николаевской ОВА уточнили, что Николаев обстреляли, по предварительной информации, из зенитно-реактивной системы С-300. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, 7 декабря с 12:50 произошел обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Ночью, 8 декабря, с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Стоит отметить, что последний раз оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300 11 ноября. Тогда в результате попадания ракеты в жилой дом погибли 7 человек.

Даже после освобождения Херсона Николаев находится в зоне поражения комплексов ПВО С-300, которые оккупанты приспособили для стрельбы по наземным целям.