Запад требует Генсека ООН направить в Украину миссию для изучения обломков иранских дронов, которые запускает россия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН изучает информацию по обвинению в использовании иранских беспилотников россией. При этом он столкнулся с давлением западных государств, требующих направить экспертов в Украину для проверки деталей сбитых дронов.

Об этом сообщает Reuters.

В распоряжении агентства оказались копии писем, направленных на этой неделе генсеку ООН Великобританией, Германией и Францией. Западные государства обратились к Гутерришу с просьбой сообщить обновленную информацию о планах командировки экспертов ООН в Украину.

Россия также дважды писала Гутерришу, обвиняя Лондон, Берлин и Париж в нарушении Устава ООН и попытках повлиять на генерального секретаря организации.

В докладе, сделанном в Совбезе во вторник, с содержанием которого ознакомилось агентство, Гутерриш упомянул обвинения в отношении беспилотников.

«Секретариат изучает имеющуюся информацию. О каких-либо выводах будет сообщено Совету безопасности в установленном порядке», - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируется ли визит экспертов ООН в Украину, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался от комментариев.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставки беспилотников иранского производства в россию нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет «ядерное соглашение» с Ираном. Гутерриш дважды в год отчитывается перед Советом о реализации соглашения.

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции против российского производства беспилотников.