Президент российской федерации владимир путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте россии по развитию гражданского общества и прав человека (РПЧ) путин отметил, что война в Украине может быть «длительным процессом», а захват новой территории – существенным результатом для россии.

Эксперты отмечают, что пути выгодно сравнил себя с Петром Великим, подчеркнув, что россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.

«Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские», - пишут аналитики.

При этом российское информационное пространство положительно отреагировало на заявление рутина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.

Один воинкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска одержали значительные победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета, после того как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

«Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не хочет рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полном объеме», - считают эксперты.

Напомним, Путин назвал оккупацию украинских территорий «значительным результатом» для россии.