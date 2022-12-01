В Киеве при попытке бежать в ЕС задержали депутата, которая ушла на руководящий пост в оккупационной администрации в Харьковской области

В Киеве 7 декабря задержан бывший глава Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков.

Об этом сообщили в СБУ и в областной прокуратуре .

25 октября 2020 года женщина избрана депутатом Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва. До этого она являлась председателем Купянской РГА Харьковской области.

Но после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины женщина «переобулась». Враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была «заместителем руководителя» Куриловского общества.

Находясь на должности, выполняла указания кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора.

Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.

После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз.

Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему городскому голове города Снигиревка Александру Ларченко , который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации». Перед освобождением города он скрылся.