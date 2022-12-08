Сенкевич сообщил, что в результате обстрела Николаева пострадала 21 единица автотехники – Ким пообещал «отдельный пакет контрмер»

По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве. Для россиян готовят ответный удар.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и начальник ОВА Виталий Ким.

«Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание - оно частично разрушено. По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали», – написал мэр.

Российские террористы обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 около 23:50. Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая – на открытой территории.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что для оккупантов готовят «отдельный пакет контрмер».