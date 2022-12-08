Сенкевич сообщил, что в результате обстрела Николаева пострадала 21 единица автотехники – Ким пообещал «отдельный пакет контрмер»

По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве. Для россиян готовят ответный удар.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич и начальник ОВА Виталий Ким.
«Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание - оно частично разрушено. По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали», – написал мэр.
Российские террористы обстреляли Николаев из зенитно-ракетных систем С-300 около 23:50. Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая – на открытой территории.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что для оккупантов готовят «отдельный пакет контрмер».
– Террористы снова обстреляли Николаев. Не было обстрелов с 11 числа, почти месяц. С военными переговорили – готовим отдельный пакет контрмер, исходя из того, что россияне сделали – они специально выехали ближе к линии фронта, на дистанцию обстрелов и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по-видимому, по Гугл-карте стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно, а нам нужно сосредоточиться и ждать, – сказал Ким.