За месяц для ВСУ допустили семь образцов беспилотников отечественного производства

За 30 дней до эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов беспилотников отечественного производства.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

30 сентября по инициативе Минобороны Правительство приняло Постановление №1097 «О внесении изменений в Порядок поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введения чрезвычайного положения, проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии и период проведения антитеррористической операции». Благодаря этому значительно упрощены процедуры допуска ВОВ к эксплуатации в Вооруженных Силах. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере БПЛА.

«Раньше армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства.

Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.

Раньше эта процедура занимала 1,5-2 года. Сегодня она очень скорая. Главное – чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войска.

В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года.

Ввиду того, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского ВПК говорят, что это – революция, что-то такое, чего они не могли представить», – написал министр.