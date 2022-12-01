На деоккупированной территории Николаевщины нашли тела трех селян, над которыми издевались и расстреляли россияне

Во время оккупации в селе Новопетровка Широковской общины российские военные похитили трех местных жителей, которых в дальнейшем родственники обнаружили мертвыми в местном рву за селом.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Погибшие родственники похоронили на местном кладбище. Недавно следователи провели эксгумацию тел.

«В настоящее время экспертиза установила, что двое были расстреляны, а на теле третьего мужчины обнаружили следы издевательств. Все виновные будут наказаны по Закону, а возможно они уже получили то, что заслужили», - заявил Сергей Шайхет.

Напомним, надеоккупированной Харьковщине нашли еще тела жертв оккупантов: «Переломы костей черепа, челюсти и ребер».