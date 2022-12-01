В Одессе задержана пара российских шпионов, которые помогали оккупантам готовить ракетные удары по ПВО

В Одессе военная контрразведка СБУ разоблачила двух агентов главного управления генштаба вс рф (более известного как ГРУ), которые собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Об этом сообщили в СБУ и ОГП.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первоначальном этапе взрывной деятельности. В конце концов СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в рф.

Оба задержанных – муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена – граждане рф. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат.

До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач.

А уже после 24 февраля, прежде всего, пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса «Калибр» или «Кинжал» по украинским военным объектам.

Злоумышленники начали активный сбор информации о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении.

Собранные сведения агенты отправляли «связному» – жителю Севастополя, бывшему российскому спецназовцу, негласно сотрудничающему с ГРУ, а для «прикрытия» использующего должность руководителя благотворительного фонда. Он передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки рф.

Для коммуникации с представителями российской спецслужбы агентура использовала заранее отработанный анонимный Телеграм-канал.

Во время обысков по месту жительства агентов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении статьей 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.