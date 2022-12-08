В епархиях УПЦ (МП) в четырех областях обнаружили символику, паспорта и документы оккупантов

На территории епархий УПЦ (МП), расположенных в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях, обнаружены российские паспорта, прокремлевская литература, «документы» оккупационных администраций и флаги террористических организаций «л/днр».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов. За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся в временно оккупированных районах юга Украины.

На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных рашистами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

В результате дальнейшего осмотра церковных помещений найдены пропуска, выписанные по имени «федерального советника военно-гражданской администрации рф» и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона рашистами.

По разоблаченным фактам начато уголовное производство по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре на Черкасщине обнаружен флаг так называемой «новороссии» и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с абонентами из рф. Эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропало.

При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские «учебники», в которых восхваляют кремлевский режим.

В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, что ранее в Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата СБУ обнаружила ноутбук с детской порнографией .