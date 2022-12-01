Винницкий завод разоблачили на поставке продукции для ВПК рф

В Виннице проверяют предприятие на факты торговли с рф и нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии рф против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые в том числе используются в военной технике.

Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию россии. В целях обхода денежных ограничений и вывода безналичных средств из рф использовались банковские счета, открытые в денежных учреждениях государств ЕС.

Таким образом, в течение 2022 года в рф экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного преступления. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с рф.

Напомним, 23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве рф. Это задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Вячеслав Богуслаев с 2000 года скрывал свое российское гражданство и недвижимость в Москве с 2002 года.