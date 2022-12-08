Оккупанты готовятся к будущему поражению и мобилизации 17-летних, – ГУР

На фоне потерь в войне с Украиной в россии готовятся к будущему поражению своих войск, а мобилизация в рф не прекращается: есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

– Речь уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в россии, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся, – заявил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, как в ISW заявили, что россия готовит вторую волну мобилизации, чем рискует еще больше подорвать доверие населения.

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявлял, что очередная полноценная волна мобилизации в россии запланирована на январь. Также сообщалось, что в рф вводят тотальный контроль военнообязанных и ограничивают их права.