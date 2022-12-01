СБУ идентифицировала оккупанта, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским автомобилям на выезде с Харькова

Служба безопасности установили личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковщины.

Об этом сообщает СБУ.

Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа с РФ подполковник Евгений Зеленов. 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

«При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и против оккупантам. За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские граждане», - уточнили в сообщении.

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 2 стати 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее на Херсонщине оккупанты расстреляли авто – погиб мужчина и его 14-летний сын, а пятилетняя девочка получила ранение.