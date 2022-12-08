США считают, что Иран не передавал рф баллистические ракеты

США не увидели доказательств того, что Иран передал россии баллистические ракеты для использования против Украины.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что США заметили продолжающиеся поставки иранских беспилотников в россию.

- Мы знаем, что российская оборонная промышленность испытывает напряжение, – сказал Кирби. – Мы знаем, что им трудно выдерживать этот темп. Мы знаем, что [путин] испытывает трудности с пополнением запасов высокоточных управляемых боеприпасов.

Однако представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что «сохраняется обеспокоенность, что россия может обратиться к другим странам, включая Иран, за помощью в пополнении запасов баллистических ракет».