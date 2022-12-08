В Украине из-за российских мин остаются опасными 170 тысяч кв.км, - Зеленский

Украине придется годами ликвидировать последствия российского минного террора, затронувшего 170 тысяч квадратных километров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что наградил посмертно четырех черкасских полицейских, погибших от российских мин в Херсонской области.

– Это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры... Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

- Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против россии за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО.